Una brutta Atalanta impatta contro il Cagliari, ma la società che cosa vuole?

Unailuna gara che era invece assolutamente da vincere.Il Gasp è costretto a far rifiatare qualche giocatore in vista del match di martedì e la squadra perde di intensità soprattutto a centrocampo. È ormai un dato di fatto che quando ti trovi costretto a non far giocare i top player, i sostituti non sono alla stessa altezza e non riescono a trascinare la squadra.una formazione modesta, la Dea non è stata capace di tirare nello specchio della porta avversaria neppure una volta, segno inequivocabile della carenza di gioco e di verve.La squadra atalantina è parsa scarica e priva di idee, incapace di mettere in difficoltà i sardi che non hanno particolarmente faticato a mettere la museruola ai nostri avanti.Nei primi quarantacinque minuti, solamente Brescianini ha cercato qualche timido affondo, mentre Samardzic ha disputato una prova scialba e incolore e neppure Retegui si è mai reso pericoloso.