Un "sentiero" di rifiuti. Quintali di sacchi neri. A Seano è emergenza

Una colonica abbandonata usata come discarica. E quando lo spazio non era finito isono stati lasciati a formare un ““ che arriva sulla via Statale a. Giovanni Sardi, capogruppo di Fratelli d’Italia, è andato a visitare la discarica, cresciuta a dismisura. Una prima discarica era già stata rimossa dai proprietari. "Ci troviamo nei terreni agricoli che perimetrano la zona artigianale di Ficarello - dice Giovanni Sardi - e non è purtoppo un fenomeno nuovo, quello degli scarichi abusivi in quest’area. Adesso, però, ci troviamo davanti a tonnellate dipotenzialmente pericolosi ed inquinanti, discariche che potrebbero compromettere oltre alla salubrità del suolo anche le falde acquifere di. La misura è colma: sono anni che i soliti noti attraverso strategie collaudate distruggono il paesaggio ed inquinano i territori, minando potenzialmente anche la salute dei cittadini.