Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline |  Scoperta Shock per Alice!

Unalascolta una inquietante telefonata ed avverte Vinicio. Damiano Renda cambia lavoro?Unalcorre ad avvertire Vinicio quando scopre che Michele è in pericolo! Luca trova conforto in Alberto! Niko costretto a rivelare la verità a Giulia! Damiano e la decisione sulla sua carriera!Gli episodi della soap napoletana che saranno trasmessi a fine Febbraio 2025 hanno tutte le carte in regola per tenerci con il fiato in sospeso! A caratterizzare le giornate dei nostri amati personaggi concorreranno insidie, pericoli, drammi, segreti e verità molto dolorose e difficili da affrontare! LeUnalsulleindicano che Luca avrà un nuovo momento di smarrimento. Questa volta, però, potrà contare sul prezioso aiuto di Alberto Palladini! Damiano, dopo i provvedimenti disciplinari e la denuncia a suo carico, sarà sempre più propenso a cambiare drasticamente la sua vita professionale, mentreascolterà una telefonata destabilizzante che la porterà prontamente a raggiungere Vinicio! E mentre Niko sarà pronto a trasferirsi a casa di Valeria, un colpo di scena rimetterà la sua decisione in discussione! La soap partenopea attende il suo pubblico, come sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 20:40 alle 21:10 su Rai Tre.