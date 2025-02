Sport.quotidiano.net - Un grande Cesena (in dieci) impone il pari al Pisa: ancora La Gumina sugli scudi

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 16 febbraio 2025 – Come nell’ultimo match all’Orogel Manuzzi, ilagguanta un punto che vale come una vittoria. Ed esattamente come col Bari, è Antonino Laa segnare il gol dell’1-1, questa volta non su rigore, ma con un tap-in vincente dopo un tiro di Russo. Eppure, il match è ben giocato dai bianconeri, che si vedono anche annullare due reti. Ma se ilè lassù, un motivo c’è: e infatti la prima occasione è targata nerazzurri: Tramoni ci prova, ma fa solo la barba al palo alla destra di Klinsmann. Cambio di fronte e La, ben servito da un lancio lungo dalla difesa, supera Semper e fa esultare tutto il Manuzzi, con l’urlo che viene però subito stoppato dalla bandierina alzata. La partita è vivace ed entrambe le squadre provano a pungere, ma è ila passare poco dopo la mezzora: fallo di Piacentini su Meister, sul pallone va Angori, che la butta in mezzo, Meister spizzica di testa e la allunga per Touré che sul secondo palo mangia in testa a Donnarumma e batte un Klinsmann piantato sulla riga di porta, che la tocca ma non la toglie dal sacco.