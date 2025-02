Laverita.info - Un giro dei luoghi di pellegrinaggio a Roma per il Giubileo

Leggi su Laverita.info

Appuntamenti di varia natura e pellegrinaggi si susseguono durante tutto l’Anno Santo. I cammini, in particolare, possono essere percorsi sia nella capitale che verso altrisacri, per redimersi o anche solo per contemplare il creato, a seconda del proprio modo di vivere la fede.