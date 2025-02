Ilrestodelcarlino.it - Un chilo e mezzo di droga nel garage: arrestato

E’ stato sorpreso la sera di San Valentino con diversi quantitativi di sostanza stupefacente. Li aveva nascosti neldella sua abitazione. E’ stato proprio lì che i militari del Norm di Osimo l’hanno perquisito rinvenendo appunto la. L’arresto è scattato nei confronti di un 25enne originario della Sicilia ma residente da tempo a Osimo, già noto alle forze dell’ordine anche per reati analoghi. Di giorno lavorava come operaio e in contemporanea portava avanti l’attività illecita. L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio, con una perquisizione domiciliare che ha confermato le ipotesi investigative. Nelc’erano più di undi hashish suddiviso in 20 panetti (e in parte già suddiviso in bustine) oltre a 25 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione e il materiale per il taglio e il confezionamento in dosi della