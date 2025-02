Veronasera.it - Un caffè sospeso per le forze dell'ordine come segno di riconoscenza

Leggi su Veronasera.it

L'associazione Verona Riparte lancia in città il "" per le. Nei bar che aderiscono all'iniziativa sarà possibile lasciare unpagato agli uomini e alle donne in divisa. «Un piccolo gesto per dire un grande grazie».Sulle pagine social'associazione.