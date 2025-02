Velvetgossip.it - Un attacco di mal di pancia all’Ariston: il misterioso bagno sporco del cantante

Leggi su Velvetgossip.it

Il Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più attesi e seguiti d’Italia, non smette mai di riservare sorprese e colpi di scena, anche al di fuori delle esibizioni canore. L’ultima notizia che ha fatto scalpore riguarda un presunto incidente avvenuto all’interno del Teatro Ariston, che ha scatenato una vera e propria tempesta mediatica. A raccontarlo è stata Deianira Marzano, influencer e segnalatrice di gossip, che ha ricevuto un messaggio anonimo da parte di una presunta donna delle pulizie.l’incidente neldel teatroSecondo il racconto, un, in preda all’ansia da prestazione, avrebbe avuto undi mal dipoco prima di esibirsi. La situazione, tuttavia, sarebbe rapidamente degenerata, trasformandosi in un incubo per il personale di pulizia. “Ilera da piangere”, ha scritto la donna, descrivendo un ambiente insopportabile, con odori nauseabondi e pareti sporche.