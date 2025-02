Un anno fa moriva Navanly Ue | Putin ha la responsabilità ultima

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Unfa, il 16 febbraio 2024,l'attivista Alexei Navalny mentre era detenuto in un carcere russo: aveva 47 anni. Sono tante le persone che questa mattina si sono radunate a Mosca per rendere omaggio al più forte oppositore del Cremlino In centinaia si sono recate al cimitero Borisov. Qui hsfilato .