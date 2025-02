Lanazione.it - Un anno fa la strage di via Mariti: Firenze non dimentica

, 16 febbraio 2025 -nonladi via. La mattina del 16 febbraio di unfa, una trave lunga 20 metri collassò provocando la morte di cinque operai: Luigi Coclite, autotrasportatore 60enne arrivato al cantiere con un camion betoniera, residente a Collesalvetti (Livorno) e degli operai Taoufik Haidar, 43 anni, Mohamed El Ferhane, 24 anni, e Bouzekri Rahimi, 56 anni, tutti marocchini e di Mohamed Toukabri, 54 anni, tunisino, che abitavano in provincia di Brescia e di Bergamo. Undopo, in memoria dei cinque lavoratori che hperso la vita, in quel luogo verrà apposta una targa in marmo che riporta i loro nomi, in collaborazione con Anmil, l'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. La cerimonia di scoprimento si terrà stamattina alle ore 10 in via– angolo via G.