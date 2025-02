Novaratoday.it - Un angolo di Parigi a Novara: dove mangiare crepes e galettes

Leggi su Novaratoday.it

Unche profuma di Francia in pieno centro a. Per gli amanti del mondo e soprattutto della cucinana a, in corso Massini 8B c'è da qualche tempo ormai la "Creperie Blé Noir", un locale tipicamente francese che offre sul menù pietanze francesi:.Le.