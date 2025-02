Liberoquotidiano.it - Ultimo delirio anti-patriarcato: l'arte femminista

Incredibile. A Bruxelles vogliono mettere una vera e propria merda, al posto di un capolavoro. Perché? Perché il capolavoro è giudicato sessista, maschilista, patriarcale, e va cancellato. E al suo posto vogliono metterci dei detriti, che vengono da una demolizione, perché i detriti non sono sessisti e non offendono nessuno. Guardate le foto, parlano chiaro. La cultura woke che ha alcolizzato tante menti oltre-oceano, sta incriminando di sessismo una grande scultura monumentale, in marmo bianco, dei primi decenni del Novecento, fatta da Victor Rousseau, uno scultore belga neoclassico che fu anche direttore dell'Académie Royale di Bruxelles. L'opera giudicata maschilista mostra un uomo seduto, con a sinistra una donna prosperosa e a destra due giovani innamorati. La chiave di lettura è semplicissima: la maturità sia, per tutti noi, il giusto equilibrio tra i piaceri e le alterne fortune della vita.