Metropolitanmagazine.it - Ulisse Lendaro, chi è il marito di Anna Valle: “Fu un colpo di fulmine, ma non ero pronta”

si sono conosciuti nel 2006 co-producendo il film “Miss Take”, al quale entrambi hanno preso parte. Due anni dopo le nozze, per i due arriva anche la prima figlia, Ginevra. Nel 2013hanno invece messo al mondo il piccolo Leonardo. Inoltre,, oltre ad essere un volto noto nel mondo dello spettacolo, è laureato in Giurisprudenza ed è avvocato. La sua priorità è però rivolta al ruolo produttore cinematografico, essendo infatti Ceo della Louis Lender Production.è un uomo poliedrico che ha costruito una carriera solida nel mondo dello spettacolo, senza mai perdere di vista la sua formazione giuridica, con una laurea in Giurisprudenza. Tuttavia, la sua passione per il cinema e la produzione lo ha portato a diventare uno dei professionisti più apprezzati nel settore, con la sua Louis Lender Production.