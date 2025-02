Ue, domani da Macron sette Paesi europei con von der Leyen e Costa

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 16 feb. (askanews) – È confermata la presenzaal vertice di Parigi della presidente della Commissione Europea Ursula von dere del presidente del Consiglio Europeo Antonio. Vertice con cui il presidente francese Emmanuelcerca di avviare consultazioni tra i leadersulla situazione in Ucraina e sulle questioni di sicurezza in Europa. Nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio all’Eliseoavrà dunque un incontro informale con i capi di governo di Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna,Bassi e Danimarca, nonché con il presidente del Consiglio europeo, il presidente della Commissione europea e il segretario generale della NATO. Le loro discussioni, spiega un portavoce della Commissione, “potranno poi proseguire in altri formati, con l’obiettivo di riunire tutti i partner interessati alla pace e alla sicurezza in Europa”.