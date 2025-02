Sololaroma.it - Udinese-Empoli Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

La venticinquesima giornata diA ha già visto alcuni risultati importanti tra le gare disputate ieri, con la capolista Napoli che ha pareggiato con la Lazio, così come l’Atalanta non è andata oltre lo 0-0 in casa con il Cagliari. Vittoria importante invece per il Milan, impostosi 1-0 sul Verona. In attesa della super sfida tra Juventus ed Inter, in questa domenica saranno protagoniste ancheed, che scenderanno in campo al Bluenergy Stadium alle ore 15.Il momento diedQuatto sono i punti conquistati dall’nelle ultime due partite, che ha reagito dopo le due precedenti sconfitte consecutive. Il pareggio con il Napoli ha dimostrato come la formazione di Runjaic sia in salute, con la volontà di conquistare un nuovo risultato positivo per incrementare gli attuali 30 punti e restare nella parte sinistra della classifica.