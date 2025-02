Sport.quotidiano.net - Udinese-Empoli 3-0, doppietta di Ekkelenkamp

Udine, 16 febbraio 2025 – In un pomeriggio di gol e spettacolo al Bluenergy Stadium, l’travolge 3-0 unsempre più in crisi (due punti racimolati nelle ultime dieci giornate dai toscani) e si porta a una sola lunghezza dalla Roma. Altri tre punti raccolti con pieno merito dai bianconeri non hanno perso tempo e, dopo essere partiti con la quinta innestata, hanno sbloccato la situazione al 19’ con la deviazione vincente disu tiro di Atta. La reazione dell’non ha tardato ad arrivare ma agli uomini di D’Aversa è mancata concretezza: ben tre le occasioni sprecate infatti da Kouamé. Opportunità che i toscani hanno pagato a carissimo prezzo nella ripresa quando i bianconeri hanno ulteriormente alzato i decibel del loro gioco e hanno chiuso la pratica con la seconda rete die il sigillo finale di un Thauvin oggi in grandissimo spolvero.