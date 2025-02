Cityrumors.it - Ucraina, Usa e Russia vanno veloce, ma l’Europa s’inserisce davanti a Zelensky

Momento singolare e anche un po’ pericoloso con nazioni come gli Stati Uniti cheun po’ per conto loro per trovare la paceUn piano ambizioso,, ma anche molto rischioso e pericoloso. Che la guerra indebba finire mette d’accordo tutti, ma è su quel tutti che tanti non sono d’accordo e non hanno la stessa visione che vuole Trump. Il presidente americano sta spingendo parecchio per arrivare a un incontro e alla pace, ma per tanti è un po’ troppo filo russo e poco filo ucraino., Usa e, ma(Ansa Foto) Cityrumors.itIn tutto questo c’èche cerca di ritrovare il posto che le compete, ma sia dagli Usa che da parte russa non è che facciano il possibile per reinserire il terzo incomodo. E questo potrebbe essere un rischio anche perché i paesi europei hanno teso la mano sin dall’inizio a Zelesnky e all’, ma quello che sta andando avanti non piace granché alla maggior parte dei paesi d’Europa che tanti soldi hanno dato all’per difendersi dalla