Ucraina Usa avviano colloqui di pace con la Russia Kiev | Noi non invitati

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti non perdono tempo per porre fine alla guerra tra Ucraine e. E prendono il via già questa settimana i primi. L'inviato della Casa Bianca per il Medioriente, Steve Witkoff, nelle prossime ore si recherà infatti, insieme al consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz in Arabia Saudita per .