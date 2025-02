Thesocialpost.it - Ucraina, Trump scarica l’Europa: “No, tu no!”

Gli Stati Uniti si muovono rapidamente per avviare i negoziati sul conflitto tra Russia e, manon sarà presente al tavolo delle trattative, che si apriranno nei prossimi giorni a Riad, in Arabia Saudita. L’amministrazioneaccelera il processo senza coinvolgere i partner europei, puntando a una risoluzione diretta. Dopo giorni di dichiarazioni contrastanti, la posizione ufficiale di Washington è stata chiarita a Monaco dall’inviato speciale per l’. Alla domanda sulla presenza delai colloqui con la Russia, l’ex generale Keith Kellogg ha risposto: «Appartengo alla scuola del realismo e non accadrà». Ha poi aggiunto: «Potrebbe essere come il gesso sulla lavagna: potrà irritare qualcuno, ma sono molto onesto. Ai miei amici europei dico: entrate nel dibattito, non lamentandovi della vostra esclusione, ma proponendo idee e aumentando la spesa militare».