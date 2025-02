Quotidiano.net - Ucraina, Trump dialoga con Putin: a Parigi summit per non escludere Ue e Kiev da piano per la pace

Roma, 16 febbraio 2025 – Parte domani dala lotta dell'Europa per non restare fuori dal negoziato sull', che gli Stati Uniti intendono condurre da soli con la Russia. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha convocato d'urgenza una riunione dei principali leader europei con l'obiettivo di studiare una strategia congiunta che consenta di avere un peso in una trattativa che i presidenti di Usa e Russia, Donalde Vladimir, intendono condurre come una partita a due. La Conferenza sulla sicurezza conclusa oggi a Monaco è stata un doppio schiaffo dell'amministrazioneall'Unione Europea. Venerdì, in apertura, il provocatorio discorso del vicepresidente J.D. Vance, che ha accusato il vecchio continente di aver tradito i valori fondamentali condivisi con l'America, a partire da una libertà di espressione che sarebbe "in ritirata", e ha invitato, in piena campagna elettorale, i partiti tradizionali tedeschi a collaborare con i nazionalisti di Afd.