Lettera43.it - Ucraina, slitta l’accordo tra Trump e Zelensky sulle terre rare

Il presidente ucraino Volodymyrha per il momento respinto l’intesa con Donaldperché non «protegge» il suo Paese. «Non ho autorizzato i ministri a firmare perchénon è pronto», ha dichiarato a margine della Conferenza di Monaco, spiegando che l’intesa dovrebbe includere «garanzie di sicurezza» contro la Russia ma «non vedo ancora questa connessione nel documento». Il presidente americano gli aveva offerto aiuti militari in cambio dello sfruttamento di 500 miliardi di dollari in. In dettaglio, il documento Usa parlerebbe del controllo del 50 per cento dei minerali critici – inclusi titanio, uranio e litio.si era detto pronto a firmare un accordo reciprocamente vantaggioso, ma non a «regalare» agli Stati Uniti le risorse del Paese.