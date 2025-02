Ucraina-Russia Zelensky | Al lavoro con team di Trump vera pace è possibile

Leggi su .com

(Adnkronos) – No, per ora, a Donaldsulle 'terre rare', almeno fintanto che non vi saranno garanzie di sicurezza per Kiev. Però Volodymyrconfida in una soluzione nella guerra tragrazie anche all'America. Il presidente ucraino lo scrive su X: "Abbiamo iniziato a lavorare con ildel Presidente.L'articolo: “Alcondi” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.