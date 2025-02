Thesocialpost.it - Ucraina, l’Europa si organizza contro Trump: confermati partecipanti alla riunione di Parigi

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, terrà unainformale domani pomeriggio con i capi di governo di Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca. La conferma arriva da fonti ufficiali dell'Eliseo, che sottolineano l'intento di Macron di avviare consultazioni tra i dirigenti europei sulla situazione ine sui principali nodi della sicurezza in Europa.Dettagli sullaL'inavrà luogo nel pomeriggio, con la presenza della presidente della Commissione Europea e del segretario generale della NATO. Durante la, si prevede che i lavori possano proseguire anche in altri formati, con l'intento di coinvolgere tutti i partner interessatipace esicurezza nel continente europeo.