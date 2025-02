Ucraina, l'Europa prepara la risposta alla trattativa tra Usa e Russia. Macron annuncia il vertice d'emergenza domani a Parigi. Chi ci sarà

Leggi su Open.online

Il presidente francese Emmanuelha convocato una riunionedei leader europei. L’obiettivo è organizzare unacomune al piano di pace per l’del presidente degli Usa Donald Trump. Interloquendo direttamente con Mosca, l’inquilino della Casa Bianca e i membri della sua amministrazione stanno intavolando dei negoziati che attualmente lasciano l’in secondo piano. La frattura tra Kiev e l’asse Washington Mosca sembra ancor più ampia in seguito alle parole di Volodymyr Zelensky, contattato solo successivamente dal leader statunitense. Il presidente dell’ha dichiarato ieri di non essere disposto ad accettare accordi alle sue spalle, e di non voler concedere agli Usa lo sfruttamento delle terre rare ucraine che Trump pretende in cambio degli aiuti elargiti da Washington fino a questo momento.