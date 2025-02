Lapresse.it - Ucraina, Cremlino: “Colloqui Putin-Trump sono forte segnale per la pace”

“Itra il presidente russo Vladimire il presidente americano, Donald, inviano un potente messaggio che la Russia e gli Usa affronteranno i problemi attraverso il dialogo”. Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, come riporta Tass. “Ilsi aspetta che la Russia e gli Usa parlino di ‘, non di guerra’ da ora in poi”, ha detto ancora Peskov, aggiungendo che “ilnon vede le sanzioni occidentali come un ostacolo per iUsa-Russia”.Il portavoce Peskov: “Il presidente americano libero di visitare la Russia quando vuole”“Il presidente degli Stati Uniti, Donald, è libero di visitare la Russia quando vuole” ha aggiunto il portavoce del, Dmitry Peskov, come riporta Tass. “La Russia sarà felice di accogliere qualsiasi leader straniero alle celebrazioni del giorno della vittoria (9 maggio)”, ha detto ancora Peskov.