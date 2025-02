Lapresse.it - Ucraina, ambasciata russa: “Mattarella e media italiani? Siamo indignati”

Leggi su Lapresse.it

Mosca torna all’attacco contro Sergioche aveva accostato il progetto del Terzo Reich all’aggressione della Russia all’. “L’in Italia ringrazia tutti coloro che hanno inviato i propri messaggi, in cui si condanna la mancata sensibilità storica e diplomatica del presidente della Repubblica Italiana, Sergio, durante il suo intervento a Marsiglia, quando ha paragonato la Russia al ‘Terzo Reich’, e che hanno espresso la propria solidarietà a Maria Zakharova, rappresentante ufficiale del ministero degli Affari Esteri della Russia”, ha scritto l’sul proprio profilo Facebook.: “, false valutazioni”“Da parte nostra,per la posizione assunta da alcuniche, nel trattare questo episodio, si sono allontanati dall’etica professionale e umana, pubblicando deliberatamente dati e valutazioni false“, ha aggiunto l’in Italia in un post su Facebook, in cui “ringrazia tutti coloro che hanno inviato i propri messaggi, in cui si condanna la mancata sensibilità storica e diplomatica del presidente della Repubblica Italiana, Sergio”.