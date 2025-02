Ilgiorno.it - Ucciso a colpi di pistola nella panetteria di piazzale Gambara: c’è una testimone che ha visto tutto

Milano – Un blitz armato a colpo sicuro. Sei proiettili esplosi in rapida successione, di cui quattro a segno. Due uomini a terra, feriti entrambi in due punti diversi del corpo: uno, un quarantanovenne ucraino, è morto subito dopo il ricovero al Policlinico; un connazionale di 24 anni è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Carlo ed è finito sotto i ferri per un delicato intervento chirurgico. Il killer è in fuga, braccato dagli investigatori della Squadra mobile. Alla scena, stando a quanto appreso dal Giorno, avrebbe assistito anche una ragazza che era in compagnia dei due e che, illesa, si sarebbe allontanata subito dopo la sparatoria: la sua testimonianza potrebbe rivelarsi fondamentale per risolvere il caso in tempi brevi e dare un volto e un nome all’assassino. L’agguato Il raid omicida è andato in scena qualche minuto prima delle 18.