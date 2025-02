Sport.quotidiano.net - UAE Tour 2025, Pogacar al debutto di stagione: “Un sogno gareggiare con questa maglia”

Roma, 16 febbraio- L'ultima apparizione su strada del 2024 era coincisa, tanto per cambiare, con una vittoria, quella al Giro di Lombardia che aveva suggellato la miglioredella sua carriera, per molti forse addirittura irripetibile: Tadejproverà a smentire gli scettici avviando al meglio il suo, a partire dall'UAE, al via lunedì 17 febbraio. Le dichiarazioni diNonostante intanto siano passati ben 128 giorni dalla sua ultima corsa, lo sloveno ha già voglia di lanciare un segnale ai rivali e forse anche a se stesso, anche per onorare al meglio quellairidata a lungo inseguita. "Per me essere campione del mondo è un, così come lo è poter indossareogni giorno e potercon essa. E' ancora più bello venire nel Paese di origine della mia squadra e potersela esibire".