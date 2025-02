Justcalcio.com - Tuttosport – Juve-Inter, possesso e samba: perché McKennie è l’uomo-chiave

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-16 12:43:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da:Per il derby d’Italia si affrontano due squadre diverse ma, per certi aspetti, anche simili fra loro. Siantus cheinfatti sono formazioni votate al controllo della partita tramite il. Non a caso, in base ai dati raccolti da Fbref, stiamo parlando degli undici che vantano ilmedio maggiore nell’o campionato (60.1% l’, 58.4% la). La gara dell’Allianz Stadium potrebbe quindi trasformarsi in una vera e propria battaglia per il controllo del pallone. In questo senso, paradossalmente, la compagine che riuscirà a gestire meglio la fase difensiva avrà qualche possibilità in più di portare a casa l’a posta in palio., hai fatto il salto?Sotto questo aspetto, laha mostrato di poter soffrire formazioni che la vanno a prendere forte in avanti, come accaduto proprio nel secondo tempo della partita di andata fra le due squadre, quella conclusasi col rocambolesco 4-4.