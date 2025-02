Justcalcio.com - Tuttosport – Inzaghi, ma davvero i media trattano male l’Inter?

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-16 00:32:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di:TORINO – «Quando succede qualcosa a favore delse ne parla per giorni, al contrario quasi non se ne parla». Buffo se detto dall’allenatore della squadra che, da 27 anni, recrimina in modo sistematico (e assai ripreso dai) per un episodio arbitrale (Iuliano-Ronaldo). Ma Simonenon è in malafede, perché la percezione di essere vittima del complottotico che evidenzia solo i favori e mai i torti arbitrali ce l’hanno un po’ tutti, tesserati e tifosi della quasi totalità delle squadre. Ecco, magari non tutti se ne lamentano apertamente. Perché quello di cui non tiene contoè che: 1. allena una delle tre più grandi squadre italiane e, di conseguenza, una delle tre i cui favori arbitrali (presunti o tali) saranno sempre evidenziati un po’ di più, banalmente perché l’esposizionetica è superiore; 2.