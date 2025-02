Palermotoday.it - Turisti in vacanza a Palermo perdono il figlio di 5 anni: ritrovato sano e salvo dalla polizia

Leggi su Palermotoday.it

di vista il bambino di 5mentre stanno girando per la città, lalo ritrova a Porta Felice e lo riportada mamma e papà. Lieto fine per una famiglia diin. Ieri mattina, all'altezza della Cattedrale, probabilmente in un momento di.