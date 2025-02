Laverita.info - Trump e Macron alle prese anche con la guerra del Congo

Gli interessi internazionali restano determinanti in questaafricana dove la Cina sta cercando di tessere una pace per il governolese, ma senza trovare il giusto interlocutore per fermare il Ruanda.Gli interessi internazionali restano determinanti in questaafricana dove la Cina sta cercando di tessere una pace per il governolese, ma senza trovare il giusto interlocutore per fermare il Ruanda.