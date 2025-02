Anteprima24.it - Tris al Cosenza, doppio Adorante e Fortini: la Juve Stabia sempre più su

Tempo di lettura: 5 minutidallo stadio Romeo Menti di Castellammare Di, l’inviatoMichele BellameCastellammare illuminata da un sole meraviglioso, una specie di Estate di San Martino in ritardo, accoglie ilcon lo stadio pieno; anche gli ospiti hanno una folta presenza, con circa 300 tifosi: i Lupi rossoblù sono all’ultimo posto, e si giocano ogni partita come – giustamente – se fosse una finale. Alvini in panchina è scatenato, mentre sull’altra panchina c’è il vice Tarantino: in tribuna, nei corridoi dove sono posizionati i giornalisti, ci sono il DS Lovisa ed il mister Pagliuca, squalificati ancora per un’altra giornata dopo la partita col Sassuolo.La vittoria di questo pomeriggio, consente alle Vespe di rimanere sulla scia del Catanzaro che ha vinto 1-0 col Cittadella.