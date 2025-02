Trentotoday.it - Trento fa la storia: contro Milano vince la sua prima Coppa Italia

La Dolomiti Energia Trentino scrive una nuova pagina della sua: all'Inalpi di Torino batte l'Olimpia63-79 e conquista la suadi basket in serie A. Non solo, la conquista dopo aver per lavolta strappato il biglietto per la finalissima.Un percorso netto.