Tremendo incidente motocilista finisce fuori strada Morto dopo essere stato sbalzato nel torrente

Tragiconella località di Villanova, sullaregionale 56 in direzione di Cormons. Un motociclista ha perso la vitafinito autonomamente.La dinamica dell’Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la moto avrebbe sbandato, terminando la corsadalla carreggiata. L’uomo ènelCorno, dove è deceduto a seguito dell’impatto.L’intervento dei soccorritoriSul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il centauro non c’ènulla da fare. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’e verificare eventuali responsabilità.L'articolonelproviene da The Social Post.