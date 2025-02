Ilrestodelcarlino.it - "Tre anziani disabili sotto sfratto, la città li aiuti"

"Unoinvisibile e fastidioso". È quanto segnala l’associazione a difesa degli inquilini Asia-Usb Ancona a proposito dellodi una famiglia dia Fano. "Il 17 febbraio – si legge in una nota dell’associazione - ci sarà un’udienza in tribunale concessa dal giudice. Il 18 febbraio ci sarà l’intervento dell’ufficiale giudiziario per eseguire la sentenza didi trepensionati con legge 104 e importanti problemi di salute. Asia-Usb Ancona sarà presente per difendere la vita di queste persone e il loro diritto all’abitare". L’associazione fa sapere di aver informato della drammatica situazione anche l’amministrazione comunale di Fano e i Servizi sociali. La vicenda riguarda "unoper fine locazione – si legge -, ma nessuna risposta è arrivata.