Trasporto aereo 2025 | tutte le novità per chi vola

Ilè iniziato da pochissime settimane e si preannuncia già decisivo per il futuro del. Le previsioni di settore annunciano nuovi record per quanto riguarda numero di voli e di passeggeri, l’arrivo di nuove rotte e mezzi sempre più sostenibili e di nuove opportunità di lavoro. Il lato negativo della medaglia, invece, è quello relativo ai costi dei biglietti che dovrebbero salire ulteriormente. Ma entriamo più nel dettaglio e proviamo a capire come voleremo nei prossimi mesi.Nuovi record di passeggeri e incassi?Iniziamo da qualche numero. Secondo le previsioni della Iata (International Air Transport Association) nelverrà superata per la prima volta la cifra record di 5 miliardi di passeggeri. Più precisamente il numero di persone che volerà sarà di 5,2 miliardi: un aumento del 6,7% rispetto al 2024.