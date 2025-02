Thesocialpost.it - Tragico incidente, muore Leonardo a soli 24 anni in uno schianto fatale

Brusaporto (Bergamo) – Un gravestradale è costato la vita aLongaretti, 24, e a Bel Gassem Jandaoui, 56, nella mattina di sabato 16 febbraio lungo la Statale 42 del Tonale e della Mendola, nel territorio di Brusaporto. Entrambi i deceduti erano residenti a Gorlago, comunità che ora si stringe attorno alle famiglie colpite dalla tragedia.LoL’impatto è avvenuto intorno alle 5.30 del mattino, mentre Longaretti era alla guida della sua Fiat 500L. Per cause ancora da chiarire, il veicolo si è scontrato frontalmente con un furgone Mercedes condotto da Jandaoui. L’urto è stato devastante: quando i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono giunti sul posto con due ambulanze e un’automedica, per i due uomini non c’era più nulla da fare.