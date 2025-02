Dayitalianews.com - Tragedia sulla strada per l’aeroporto di Malpensa, auto investe tre pedoni: morta una donna

ieri, sabato 15 febbraio, in serata, per un incidentele a Somma Lombardo, comune che in provincia di Varese. Tre persone sono state investite da una grossamentre stavano camminando lungo via Giusti, lache porta aldi. Nell’incidente, unadi 69 anni è.Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e un elicottero, i vigili del fuoco e i carabinieri. I medici hanno trasferito la 69enne – residente a Somma Lombardo – in gravissime condizioni all’ospedale di Legnano, dove laè deceduta in serata.Un’altra persona investita, un uomo di 66 anni, è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Como. Ferita anche un’ottantenne, che è stata investita lievemente e portata all’ospedale in codice verde. L’mobilista è stato sottoposto all’alcoltest e agli esami tossicologici, come prevede la legge.