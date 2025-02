Feedpress.me - Tragedia nel Napoletano, bimba di 9 mesi sbranata nel proprio letto da un pitbull

Unasconvolgente ha colpito la comunità di Acerra, in provincia di Napoli, dove una bambina di soli noveè morta dopo essere statada unnella sua abitazione. L’allarme è scattato nella notte, quando il padre, svegliandosi, ha trovato la piccola in una pozza di sangue nel suo. In preda al panico, ha subito trasportato la figlia al pronto soccorso della clinica.