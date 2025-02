Tragedia in via Mariti, una targa in ricordo delle cinque vittime

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – A un anno esatto dal crollo sul cantiere Esselunga in via, a ricordare le 5è stata una cerimonia silenziosa, e unacon i nomi degli operai morti il 16 febbraio 2024.Sono Luigi Coclite, Mohamed El Ferhane, Bouzekri Rahimi e Mohamed Toukabri e Taoufik Haidar: alla scopertura dellail loroè stato avvolto dagli applausi.A seguire un corteo silenzioso fino al cantiere dove è stata posizionata la corona d’alloro, accompagnata da un raccoglimento in preghiera: sul posto ha preso la parola l’imam di Firenze Izzedin Elzir, ed è stato letto un messaggio del vescovo di Firenze Gherardo Gambelli. Si è poi tenuta la messa nella chiesa vicina al cantiere.Alla commemorazione erano presenti la sindaca di Firenze Sara Funaro, molti primi cittadini dei comuni dell’area fiorentina, il presidente Anmil Firenze Alessandro Lari, la moglie di Coclite, Simona Mattolini, i legali di alcunee rappresentanti dei sindacati.