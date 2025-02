Dayitalianews.com - Tragedia in Ospedale. Muore bimba di tre anni, aperta un’inchiesta

Triste caso di unainche ha scosso e sta scuotendo l’opinione pubblica e gli animi di tutta la comunità salentina e non. La procura di Taranto, infatti, ha apertosul decesso di una bambina di circa 3, morta il 12 febbraio scorso all’Santissima Annunziata dove si trovava ricoverata dal 27 gennaio per un problema alle tonsille. La notizia, anticipata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, viene confermata dall’Asl di Taranto. Il pubblico ministero Francesco Ciardo ha acquisito le cartelle cliniche e ora sta valutando se disporre l’autopsia.in, si aspetta l’autopsiaLa piccola aveva un forte mal di gola ed era stata accompagnata per accertamenti al pronto soccorso. Poi la decisione del ricovero in pediatria. Nel corso della sua degenza il quadro clinico sarebbe precipitato, fino al 12 febbraio scorso quando la bambina è andata in arresto cardiaco e si sarebbe quindi consumata lain