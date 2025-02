Cityrumors.it - Tragedia alla stazione, spingono per salire sul treno: 18 morti ma si teme di più

Leggi su Cityrumors.it

Tanti vogliono prendere ile si crea una calca spaventosa, la gente va nel panico e il bilancio delle vittime è disastroso e non fa cheUnaspaventosa. Di quelle che fanno riflettere anche perché si tratta di una vicenda pazzesca, con almeno 18 persone che sono morte e il bilancio, dalle notizie che arrivano, non fa che. Un caos accaduto in unaferroviaria nella città più importante dell’India.persul: 18ma sidi più (Screenshot Cityrumors.it)Tutto è nato quanto una folla di persone si è precipitata per prendere i treni per il più grande raduno religioso del mondo, il Kumbh Mela, che come sempre attira decine di milioni di fedeli indù ogni 12 anni nella città settentrionale di Prayagraj. E non è la prima volta che accade una simile situazione, anche perché c’è una storia di disastri legati propriofolla ecalca.