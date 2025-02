Dayitalianews.com - Tragedia ad Abano, auto finisce in un canale di scolo e si ribalta: morto un ragazzo, cinque feriti

È di unil tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto stamattina all’alba (16 febbraio) ad, in provincia di Padova. Un’è finita in undie si èta. La vittima è undi 21 anni.L’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino; a riportare la notizia è il Mattino di Padova che scrive che la vittima sarebbe undi nazionalità rumena del 2004, residente fuori Padova.Gli altrioccupanti del veicolo, tra cui il conducente, un giovane moldavo di 24 anni, sono rimasti, ma pare non abbiano riportato lesioni gravi e sarebbero riusciti ad uscire dall’abitacolo in manieranoma. Al momento si ipotizza una fuoriuscita di stradanoma dell’e quindi si escluderebbe il coinvolgimento di altri veicoli coinvolti.