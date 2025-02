Chietitoday.it - Tragedia a Sambuceto: trovato un corpo dentro l'auto finita in un canalone

Leggi su Chietitoday.it

Purtroppo si tratta di una tragica scoperta quella avvenuta nella mattinata di oggi in via Aterno, a, dove i soccorritori sono intervenuti per recuperare unall’interno di un’in un.L’allarme era scattato ieri, quando era stata denunciata la scomparsa di.