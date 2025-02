Quotidiano.net - Tragedia a New Delhi: 18 morti nella calca alla stazione ferroviaria per il Kumbh Mela

Sono almeno 18 le persone mortein unadella capitale indiana New, quando una folla sempre più numerosa si è precipitata verso i treni per recarsi al più grande raduno religioso del mondo, quello indù del. Il festival continua ad attirare milioni di persone e il mese scorso un'altra trentina di persone sono morte in un'altrasacra confluenza dei fiumi Gange, Yamuna e i mitici fiumi Saraswati.