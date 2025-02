Tpi.it - Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della 12esima puntata

: le, 16 febbraioQuesta sera, domenica 16 febbraio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda ladi, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblicogeneralista Mediaset. Neltroviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino ?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono lee ladi oggi? Ecco tutte le informazioni.Tolga presenterà un conto moto salato a Guzide. Il ricco imprenditore convocherà la giudice sulla sua barca e le chiederà di assolverlo in una causa molto complicata. Guzide non avrà intenzione di aiutare Oltan che passerà ai ricatti mostrandole il video in cui Ozan ammette di ucciso Kaan.