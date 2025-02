Movieplayer.it - Tradimento anticipazioni 16 febbraio: Ozan arrestato per tentato omicidio, Guzide ancora sotto ricatto

Prima serata su Canale 5 con la serie turca. Ecco cosa succederà questa sera, nel lungo appuntamento domenicale con la giudicee la sua famiglia. Appuntamento in prima serata su Canale 5 con, in onda questa sera con ben quattro nuovi episodi. La soap turca torna sulla rete ammiraglia Mediaset con nuovi colpi di scena: Tarik ripudia i figli, mentrefinirà in prigione per. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Nella puntata precedente Negli episodi di sabato 15, Tarik era al centro del ciclone: la relazione finita con Yessim, la fuga della piccola Oyku e il video che lo incastrava, finito nelle mani dei figli Oylum e. In più,aveva scoperto che Tarik aveva nascosto un patrimonio .