Formiche.net - Tra affari e politica. L’Irlanda, l’asso nascosto nel gioco Usa-Cina

Leggi su Formiche.net

È una nazione di poco più di cinque milioni di abitanti. Masta assumendo un ruolo di primo piano nella complessa dinamica della rivalità tra Stati Uniti e. Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, dopo una serie di incontri importanti a Monaco e in altre capitali europee, si recherà a Dublino, dove incontrerà il suo omologo Simon Harris e il primo ministro (il Taoiseach) Micheal Martin.Questa visita, la prima dell’alto funzionario del Partito comunista cinese in Irlanda nonostante oltre 70 viaggi in Europa, si inserisce in un contesto di delicate sfide geopolitiche. Da un lato,registra un significativo avanzo commerciale con la– con scambi che hanno superato i 13 miliardi di dollari l’anno scorso – dall’altro, la nuova formazione di governo irlandese rende la questione dei rapporti bilaterali ancora più strategica per Pechino.