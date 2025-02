Ilrestodelcarlino.it - Tornando a est debutta al Concordia

Il Cinema Teatroha ospitato la prima proiezione del film , diretto da Antonio Pisu e prodotto da StradeDelEst, con il sostegno della segreteria di Stato per il Turismo di San Marino. L’evento è iniziato con una presentazione che ha visto la partecipazione del produttore del film Maurizio Paganelli, l’attore romagnolo Samuele Sbrighi, originario di Santarcangelo, il consulente per il Cineturismo di San Marino Fabrizio Raggi, la direttrice dell’Ufficio del Turismo sammarinese Anna Chiara Sica e il direttore degli Istituti Culturali del Titano Vito Testaj. Tornado a Est fa parte del Progetto Cineturismo, voluto e sostenuto dalla segreteria di Stato per il Turismo già da diverso tempo. Progetto che nel tempo ha visto la realizzazione di tre film girati nel territorio di San Marino nel 2024, film che riguardano la vita segreta di Alberto Sordi e la vita dello storico Pasquale Rotondi.